Acımadan vurdular

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın göbeğinde gece yarısı meydana gelen olayda E.Ö’nün (E-22) önünü kesen 17 yaşındaki S.S. ile A.B. önce parasını istedi, ardından demir sopayla darp etti.

Olay 23.00 sıralarında otobüs terminali içerindeki alanda meydana geldi. E.Ö.’ye “Cebindeki bütün parayı bize vereceksin” diyen zanlılar daha sonra 67 santim uzunluğundaki sopayla vücudunun çeşitli yerlerine vurarak ciddi şekilde darp etti. Zanlının E.Ö.’ye ait telefonu kırdıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

E.Ö.’nün üzerinde para olmadığı, bu nedenle zanlılara veremediği öğrenilirken, kimseye haber vermemesi için telefonunu kırdıkları kaydedildi.

Olayın ardından gözaltına alınan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada çevredeki kamera görüntülerinin inceleneceği belirtildi.

Demir sopayla dövdüler

Soruşturmayı yapan polis, S.S. ve A.B.’nin 29 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.00 sıralarında Lefkoşa’da umumi bir yer olan otobüs terminali içerisinde E.Ö.’ye “Cebindeki bütün parayı bize vereceksin” deyip tehditle para talep ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların akabinde tasarruflarında bulundurdukları toplam uzunluğu 67 santim olan demir sopayı E.Ö.’nün muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp ettiklerini, ona ait Samsung marka cep telefonunu yere fırlatmak sureti kırdıklarını söyledi. Polis zanlıların yapılan şikâyet üzerine gözaltına alındıklarını, haklarında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, bölgede incelenecek kamera görüntüleri olduğunu, ifade alacaklarını belirterek, zanlıların soruşturma amaçlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme haklarında ‘çalmak kastı ile tehditle mal talebi, kasti hasar, ciddi darp, tecavüzkar alet taşıma’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına karar verdi.