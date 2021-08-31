Sokağa çıkma yasağı çiğnendi

Pandemi tedbirlerine yönelik alınan tedbirlerle ilgili denetimler sürüyor. Polis, belediye ve bölge kaymakamlıkları tarafından sürdürülen kontrollerde iş yerlerinin çalışma kurallarına uyup uymadığı ve sokağa çıkma yasağı denetleniyor. Bu kapsamda 0000-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağına yönelik yapılan denetimlerde 13 kişi tespit edildi.

Polis önceki akşam ülke genelindeki denetimlerinde, 13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini saptadıklarını ve haklarında işlem yaptıklarını açıkladı.

