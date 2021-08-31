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Aracında uyuşturucu  bulundu

Polisi bıçakladıktan sonra güneye kaçan Gökhan Takımcılar, tam 15 gün sonra Kırklar köyünde yakalandı

Aracında uyuşturucu  bulundu
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Gaziköy’de 15 Ağustos’ta polis memuru Fahri Toklu’yu bıçakla yaraladıktan sonra Güney Kıbrıs’a firar eden Gökhan Takımcılar, dün Kırklar köyünde asker ve polisin düzenlediği operasyonla tutuklandı. Takımcılar’ın aracında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.
Gaziköy’de hırsızlık soruşturması yapan polis memuru Fahri Toklu’yu 3 ayrı yerinden bıçakladıktan sonra yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a kaçan Gökhan Takımcılar kıskıvrak yakalandı. 
Asker ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyon dün öğle sıralarında gerçekleşti. Gökhan Takımcılar Kırklar köyünde görevli askerler ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu gizlendiği yerde tespit edilerek tutuklandı. Operasyon kapsamında ayrıca, Gökhan Takımcılar tarafından KKTC'ye geçmek için kullanılan ve terk edilmiş halde bulunan araçta yapılan aramada ise yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri ve 3 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. 
Yakalanan zanlı Lefkoşa Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirildi. 
Zanlının bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor. 

Ne olmuştu
Bölgede meydana gelen araba hırsızlığı olaylarıyla ilgili devriye yapan polis ekibi, Gaziköy’de Gökhan ve Ecevit Takımcılar’ın saldırısına uğramıştı.
Zanlılardan Ecevit Takımcılar 16 Ağustos’ta Akdoğan’da saklandığı bir evde polis tarafından tespit edilerek tutuklanmış, kardeşi Gökhan Takımcılar’ın ise Güney Kıbrıs’a firar ettiği anlaşılmıştı.
Saldırıda yaralanan polislerden Fahri Toklu, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görerek iyileşmişti. 

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