Korku verip gittiler

Lefkoşa’da 7 Ocak gecesi meydana gelen olayda B.C.Ş. isimli erkek şahsın park halinde bulunan aracına tahta sopalarla vurup hasar veren 4 kişiden biri yakalandı. Beraberindeki 3 kişiyle birlikte olay yerine plakasız araçla giden, saldırı anında kar maskesi takan Ertunç Sayıner’in MOBESE kayıtları sayesinde tespit edildiği açıklandı. Ertunç Sayıner dün mahkemeye çıkarılırken, 3 kişinin ve olayda kullanılan sopaların arandığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 7 Ocak 2022 tarihinde saat 23.45 sıralarında Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı civarında yaşanan olayda plakasız bir araçtan inen kar maskeli 4 erkek şahsın park halindeki SU 792 plakalı araca saldırdıklarını söyledi. Polis, kar maskeli şahısların içerisinde B.C.Ş.’nin bulunduğu aracın ön kaput kısmına ve sağ arka kapısına tahta sopalarla vurduklarını açıkladı. Polis, aracın bazı kısımlarında batık oluştuğunu ifade ederken, kar maskeli şahısların daha sonra olay yerinden ayrıldıklarını belirtti.

MOBESE görüntülerinden tespit edildi



Polis memuru, 10 Ocak 2022 tarihinde MOBESE görüntülerinin incelendiğini, kar maskeli şahısların kullandığı aracı tespit ettiklerini söyledi. Polis, aracın plakasının tespiti üzerine zanlıya da ulaşıldığını açıkladı. Polis memuru, zanlının Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, olayda kullanılan KJ 057 plakalı araç emare olarak alındığını söyledi.Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler olduğunu, cep telefonu dökümlerinin inceleneceğini, zanlı ile beraber olan 3 erkek şahsın, olayda kullanılan sopaların ve kar maskelerinin arandığını söyledi. Polis, zanlının serbest kalması halinde aranan şahıs ve emarelere etki edebileceğini belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme, hakkında ‘kasti hasar, tecavüz-i alet taşıma, rahatsızlık, uygunsuz tavır hareket’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlı hakkında talep edilen tutukluluk süresini onayladı.