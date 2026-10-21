Felaket olur

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC’ye yönelik izolasyon ve ambargoların kaldırılması çağrısında bulundu. Kurtulmuş “Şuna da inanıyorum; inşallah yıllar içerisinde Kıbrıs'ın izolasyonu da sona erecek. Kıbrıs'a karşı uygulanan bu ambargolardan da bir şekilde vazgeçmek zorunda kalacaklar. KKTC gerçekten güçlü bir devlet olarak orada varlığını sürdürecek" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise dün partisinin grup toplantısındaki konuşmasının bir bölümünü Kıbrıs’a ayırdı. Birleşik Kıbrıs Federasyonu’nun ham bir hayal, Türk egemenliğinin de felaketi olduğunu söyleyen Bahçeli "Rum Yönetimi’nin, İsrail'in Kıbrıs karakolu olma misyonunu üstlendiği bu dönemde, KKTC'de yaşayan kardeşlerimizi uyanık olmaya davet ediyorum" dedi.

Kıbrıs'ın izolasyonu sona erecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik izolasyon ve ambargolara değinerek, "Şuna da inanıyorum: inşallah yıllar içerisinde Kıbrıs'ın izolasyonu da sona erecek. Kıbrıs'a karşı uygulanan bu ambargolardan da bir şekilde vazgeçmek zorunda kalacaklar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçekten güçlü bir devlet olarak orada varlığını sürdürecek" dedi.

Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtladı.

TÜRKPA 15. Genel Kurulu'nda yoğun bir gündem bulunduğunu ve başarılı bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurtulmuş, sadece üye ülkelerin değil, KKTC gibi gözlemci ülkeler ve gözlemci uluslararası kuruluşların da bu toplantıda yer aldığını ifade etti.

Yıllardır KKTC’ye karşı devam eden haksız uygulamaların, izolasyonların, diplomatik alanda çok ciddi ambargoların bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Ellerinden gelse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin nefes almasına bile müsaade etmeyecekler. Bu tür platformlarla biz de Kıbrıs'ın sürekli olarak hem bu ülkelerle ikili temaslarının hem de TÜRKPA gibi kuruluşlarla temaslarının çok değerli, anlamlı olduğunu düşünüyorum. Şuna da inanıyorum: inşallah yıllar içerisinde Kıbrıs'ın izolasyonu da sona erecek. Kıbrıs'a karşı uygulanan bu ambargolardan da bir şekilde vazgeçmek zorunda kalacaklar. KKTC’de gerçekten güçlü bir devlet olarak orada varlığını sürdürecek." diye konuştu.

Uyanık olalım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Birleşik Kıbrıs Federasyonu ham bir hayaldir ve Türk egemenliğinin de felaketidir. Rum yönetiminin, İsrail'in Kıbrıs karakolu olma misyonunu üstlendiği bu dönemde, KKTC’de yaşayan kardeşlerimizi uyanık olmaya davet ediyorum." dedi.

MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, Kıbrıs konusuna değindi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge'ye odaklandığımız bir dönemde Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta provokasyonlar da devam etmektedir. Türkiye'nin güvenlik doktrininde Mavi Vatan'ın stratejik merkezi olan Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcileri ile Rum tarafının temaslarını dikkatle takip ediyoruz.

Rum basınına yansıyan ve yalanlanmayan kapalı Maraş'ın Birleşmiş Milletler yönetimine verilmesi ve Gazimağusa Limanı'nın Avrupa Komisyonu gözetiminde işletilmesine yönelik iddialar, Kıbrıs Türklüğünün egemenlik hakları konusunda vahim bir tablo sunmaktadır. Birleşik Kıbrıs Federasyonu ham bir hayaldir ve Türk egemenliğinin de felaketidir. Rum yönetiminin, İsrail'in Kıbrıs karakolu olma misyonunu üstlendiği bu dönemde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan kardeşlerimizi uyanık olmaya davet ediyorum ve diyorum ki Kıbrıs asırlardan beri Türk'tür, ebediyen Türk kalacaktır."

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2026, 09:48