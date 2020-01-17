Ferdi’nin başı belaya girdi

İç çamaşırına sakladığı uyuşturucuyla ülkeye giriş yapmak isteyen Ferdi Gündoğdu, narkotik detektör köpeği Liz sayesinde Ercan Havaalanı’nda yakalandı. Üzerinde 2 gram uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alınarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlı Ferdi Gündoğdu’nun 15 Ocak 2020 tarihinde ülkeye geldiğini söyledi. Polis, Ercan Havalimanı’ndan giriş yapmaya çalışan zanlının üzerinde narkotik köpeği Liz’in tepki vermesiyle arama yapıldığını belirtti. Polis, yapılan üst aramasında zanlının iç çamaşırına gizlediği 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını aktardı.

Polis, zanlının ifade verdiğini, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, bir gün tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.