Hayati tehlikesi var

Lefkoşa'da, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önündeki yaya geçidinden yürürken Mehmet Hüseyin Tomak (23), yönetimindeki aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Feriha Kardana’nın (70) hayati tehlikesi devam ediyor. Nalbantoğlu hastanesinde yoğun bakım servisinde tedavi gören Kardana’ın durumunun kritik olduğu belirtilirken, kazaya neden olan sürücü Tokmak dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının süratli, dikkatsiz ve tehlikeli sürüş yaptığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, önceki gün saat 12.00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada zanlının yönetimindeki RH 132 plakalı araç ile hastane önündeki yaya geçidinde yürüyen Feriha Kardana’ya çarptığını söyledi. Polis, zanlının süratli, dikkatsiz ve tehlikeli sürüş yaptığını ifade etti.

Polis memuru, trafik kazasında ağır yaralanan Feriha Kardana’nın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını belirtti.

Gönüllü ifade verdi

Ağır yaralanan Feriha Kardana'nın hayati tehlikesi olduğunu, bu nedenle işlenmiş olan suçun nevi ve niteliğinin değişme olasılığı bulunduğunu kaydeden polis, zanlının kazanın meydana gelişi ile ilgili gönüllü ifade verdiğini açıkladı.

Polis, alınması gereken ifadeler, tespit edilmesi gereken tanıklar ve kamera görüntüleri bulunduğundan, zanlının poliste bir gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.