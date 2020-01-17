Aralarında Filistin de var

Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Mısır, İsrail, Ürdün ve Filistin Enerji Bakanları “East Med Gas Forum”unu, uluslararası bir örgüt haline getirecek kuruluş tüzüğü dün Kahire’de imzalandı.

“East Med Gas Forum”u, petrol piyasasında “kartel gibi işleyen” OPEK’e benzer bir örgüte dönüştürme maksatlı bu toplantıya AB ve ABD’nin de gözlemci statüsünde katıldığı haber verildi.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotrypis ve Mısır Petrol Bakanı Tarek El Molla, Mısır’da yer alan “Doğu Akdeniz Gaz Forumu (East Med Gas Forum) çerçevesinde açıklama yaparak, projenin önemine dikkat çektiler.

Mısırlı Bakan Molla dünkü toplantıyı ‘tarihi bir olay’ sözleriyle değerlendirdi.

EastMed projesi İsrail ve Mısır gazının Yunanistan üzerinden Avrupa’ya nakledilmesini ve bu ağa katılan ülkeler arasında güvenlik işbirliğini öngörüyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2020, 11:40