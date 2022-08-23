Mahkemeye taşınacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Genel Başkanı Tufan Erhürman, belediyeler reformu olarak isimlendirilen yasa değişikliğinin reform olmadığının altını çizerek, “Maalesef bu iş de mahkemede bitecek” dedi.

Erhürman, Başbakan Ünal Üstel’in “Belediyeler Reform Yasasını Çarşamba günü Meclis’ten geçireceğiz” yönündeki açıklamalarına cevap verdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın yapılmak istenenin reform olmadığı ifadesine işaret eden Erhürman, “Evet, bu bir reform falan değil! Ülkemizde yerel yönetimleri reforme etmediği gibi, tam tersine deforme edecek. İş yapanları da yapamaz, batmayanları da yüzemez duruma getirecek! Yaratılan karmaşanın içinden kimse çıkamayacak. Bunların hepsini bir kez de halka açık biçimde Meclis'te dile getireceğiz” dedi.

"Ben yaparım olur" tavrından dönülmesi gerektiğine vurgu yapan Erhürman, “Aksi halde maalesef bu iş de mahkemede bitecek!” dedi.

Reform değil, siyasi

Öte yandan CTP’den yapılan açıklamada hükümetin, yerel yönetimlerde hedefinin; “reform değil, siyasi” olduğu savunularak, bunun karşısında en sert şekilde durulacağı vurgulandı.

CTP'den yapılan yazılı açıklamada, hükümetin memleketi her alanda kaosa sürüklediğini iddia edildi.

Hükümetin, “Yerel Yönetimler Reformu” adı altında, belediyeleri çıkmaza sokmaya çalıştığı savunulan açıklamada, “Bu kadar ciddi bir işi bile ciddiyetsizlikle ele alan bu yapı, ayakta kalan belediyelerin de batmasına zemin hazırlamaktadır. Zor durumda olan belediyeler, küçük olduklarından dolayı değil, kötü yönetildiklerinden dolayı bu durumdadır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hükümetin, “ben yaptım olur” anlayışıyla hareket ettiği ve muhalefet, belediye başkanları ve yurttaşların endişelerine kulak tıkadığı ifade edilerek, şu önerilerde bulunuldu:

İki kademeli düzenleme

“Yapılması gereken, belediyelerin kent ve bölge belediyesi şeklinde iki kademeli olarak düzenlenmesidir. Reform, belediyelerin mali yönden güçlendirilmesi, merkezdeki bazı yetkilerin kent belediyelerine aktarılması, özerkliğin ve mali denetimin sağlanmasıdır. Tüm bunları görmezden gelerek sadece bazı belediyeleri birleştirerek ‘reform’ yapılacağını zannedenlerin amacı tamamen siyasi hesaplardır. Kıbrıs Türk halkının gailesini çekmeyen, yapılması gereken birçok iş varken sadece seçimi düşünen bu zihniyeti, yaptıkları siyasi hesaplar da kurtaramayacaktır. Belediyeler reformunun belediye sayısını azaltmakla mümkün olamayacağını, kriterlere bağlı bir reform çalışmasının kaçınılmaz olduğunu sürekli olarak vurgulamaya devam edeceğiz.

Belediyeleri de içinden çıkılmaz bir hale sokmayı amaçlayan bu zihniyetin karşısında en sert şekilde durmaya devam edeceğiz. Bu yapıya en sert yanıtı sandıkta, Kıbrıs Türk halkı verecektir.”

