Hizmetleri taçlandırıldı

Rauf Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşen madalya takdimine Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Vekili Özlem Demir, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Güvenlik Kuvvetler Komutan Yardımcısı Piyade Albay Kadir Bayraklı milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Resmiye Canaltay, Yasemi Öztürk, Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak da katıldı.

Başbakan Ünal Üstel yaptığı konuşmada, törenin KKTC’nin nereden nerelere, nasıl geldiğini gösteren önemli bir gün olduğunu ifade etti. Başbakan Üstel, milli mücadele yıllarında kanı ve canı pahasına bugünlere gelinmesini sağlayan şehit aileleri ve malul gazilere milli mücadelenin bir anısını takdim edeceklerini söyledi. Üstel, hayatta olan gaziler ile şehit ailelerinin ömür boyu daha rahat yaşamaları için hükümet olarak ellerinden gelen ne varsa paylaşmak istediklerini söyledi.

Kasabalı: 59 yıl geçti

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Sekreteri Mehmet Kasabalı da, Kıbrıs Türk halkının ada üzerindeki varlığının yok edilmesi için başlatılan saldırıların 1950 yılında başladığını ve Kanlı Noel’in üzerinden 59 yıl geçtiğini hatırlattı. Şehitlerin, gazilerin ve Mücahitlerin verdikleri mücadeleyi rahmet ve minnetle andıklarını söyleyen Kasabalı, bugün dağıtılan madalyaların şehit ve gazilerin yaptıkları fedakarlık karşısında devletin ve milletin şükran ifadesi olduğunu sözlerine ekledi.