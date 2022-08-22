Allah korudu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Serdarlı köyü sakinlerinden 83 yaşındaki Hatice Hisman dün sabah incir topladığı esnada 20 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Hatice neneyi kurtarmak için sağlık ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Hatice Hisman ekiplerin uğraşları sonucu kuyudan çıkarılırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İncir toplarken düştü

Polisten verilen bilgiye göre saat 11.30 sıralarında, Serdarlı'da Dolap Kuyu Sokak üzerinde, Serdarlı'da sakin Hatice Hisman, komşusuna ait ikametgâhın avlusu içerisinde bulunan su kuyusu yanındaki ağaçtan incir topladığı sırada, üzeri beton kaplı kuyunun yanındaki toprağın göçmesi sonucu 20 metre derinliğindeki ve içerisinde yaklaşık bir metre yükseklikte su bulunan kuyuya düştü.

Hatice Hisman düşmüş olduğu kuyudan itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı. Hisman, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.