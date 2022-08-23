Korhan coşturdu

’Korhan Saygıner’e Letafet’te Doğum Günü Sürprizi’’

Girne’nin en çok tercih edilen otellerinden biri olan Merit Park bünyesinde bulunan Letafet unutulmaz eğlencelere imza atmaya devam ediyor. Letafet sahnesine çıkan Korhan Saygıner, performansıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Temposunu hiç düşürmeyen ve enerjisiyle konuklarını coşturan sanatçı, sevilen şarkıları ve büyük ustaların eserlerinden oluşan repertuarıyla şarkılarını Letafet’i dolduran misafirlerle hep bir ağızdan seslendirdi.

Ayrıca usta sanatçı doğum gününü sahnede kutladı. Sanatçıya, bir sürpriz de Merit Park Hotel tarafından yapıldı.

Sahneye getirilen pasta ve şampanya eşliğinde doğum günü kutlanan sanatçı, tüm ekibe ve sevenlerine teşekkürlerini iletti.