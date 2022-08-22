Bir rekor daha

Polis ekiplerinin ülke genelinde gerçekleştirdikleri rutin asayiş ve trafik denetimleri sürüyor. Polis, önceki gece saat 22.00’den dün sabah 02.00’ye kadar Lefkoşa ve Güzelyurt’ta gerçekleştirdiği kontrollerde halkın en çok uğradığı noktalarda denetim yaptı. Asayiş denetimlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, trafik kontrollerinde suç işleyenler oldu. Başkentte kontrol edilen 550 araçtan 227’sinin sürücüsüne çeşitli suçlardan ceza yazıldı. Güzelyurt’ta ise 256 araçtan 68’inin sürücüsü hakkında yasal işlem yapıldı.

28 araç trafikten men edildi

Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde 22.00-02.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimi yapıldı. Denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği bildirildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 550 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 227 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi, 28 araç trafikten alıkonuldu.

Birçok nokta kontrol edildi

Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde de asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 22.00-02.00 saatleri arasında yapılan denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise toplam 256 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 68 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi, bir araç ise trafikten men edildi.