Fitre ver kanserle savaşa destek ol

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan halkımıza “Fitre Bağışı” çağrısı yapıldı.

Vakıftan yapılan çağrıda; ülkemizin içinde bulunduğu bu dönemde herkesin olduğu gibi Kemal Saraçoğlu Vakfı çocuklarının ve ailelerinin de daha fazla desteğe ihtiyaçları doğmuştur. Halkımızın, Ramazan Bayramı’nda fitre ve zekat bağışlarını, Kemal Saraçoğlu Vakfı’na yaparak, vakıf üye çocuk ve ailelerinin tedavi, ilaç, gıda yardımı, maddi destek, eğitim, sosyal ve psikolojik danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olabileceklerini, bildirildi.

Ayrıca, Kemal Saraçoğlu Vakfı tarafından yapılan açıklamaya ek olarak, bu yıl 35TL olarak belirlenen fitre bağışlarını halkımız dilerlerse, kısa mesajla, 4110’a SMS göndrerek, www.kemalsaracoglu.org adresinden online bağış yaparak veya vakfın banka hesap numaraları aracılığıyla yapabileceğini bildirildi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Bağış Hesap Bilgileri:

Asbank 10-304-0000094015, Creditwest Bankası 100025333, İktisat Bankası 9010-49245-351, K.T. Kooperatif Merkez Bankası 10-304-0000285414, Limasol Türk Kooperatif Bankası 12-304-0002205425, Türk Bankası 0007185310, Türkiye İş Bankası 6818-562400, Yakındoğu Bank 10-304-0000003598.