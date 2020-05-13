Plajlar ne zaman açılacak ?

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, plajı bulunan belediyeler ile bir araya gelerek, plajların açılımı ile ilgili belediye başkanları ile 2 saatlik bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürü Fatma Serinkan, Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıcizmeli, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun katıldı.

Toplantıya katılan belediye başkanları plajlar konusunda yapılan toplantıya çağırılmış olmaktan ötürü duydukları memnuniyeti dile getirerek, görüş ve önerilerini Bakan Üstel’e ilettiler.

“Plajlar 1 Haziran’da açılabilir”

1 Haziran’da plajların açılması düşüncesinde olduklarını ifade eden Üstel, alınacak kararların Sağlık Bilim Kurulu’nun görüşleri doğrultusunda alınacağını da belirtti.

Plajların açılması ile plajı bulunan otellerin ve küçük otellerin de açılması düşüncesinde olduklarını anlatan Üstel, böylelikle iç turizm içinde start vermiş olacaklarını söyledi.

Plaj girişlerinin tek bir noktadan yapılarak, önce vücut sıcaklığının kontrol edileceğini dile getiren Üstel, şezlong ve şemsiyeler arasında ise en az 2 metre aralık bırakılmasının da gerekli olduğunu vurguladı.

Plajların büyüklüğüne göre belirlenecek kapasitesinin üzerinde müşteri ağırlamayacağını da belirten Üstel, plaj kafeteryalarının da sosyal mesafe kurallarının geçerli olacağını kaydetti.

Plajdan ayrılacak olan her müşterinin ardından kullanılan şezlongların dezenfekte edilerek tekrardan kullanım için hazırlanacağını anlatan Üstel, plaj çalışanlarına bu konuda eğitimler verileceğini de söyledi.

Plajların sürekli olarak bakanlık ve belediyeler tarafından denetleneceğini vurgulayan Üstel, her alanda tedbiri elden bırakmadan çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 12:51