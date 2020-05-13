“Tedbirler eksik ve yetersiz”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, tüm iş yerlerinin sertifikasyon uygulamasından geçmesi, eğitim ve hazırlığını belgelemeyen hiçbir iş yerinin açılmaması gerektiğini belirterek, “Tüm bunları denetleyecek bir denetim mekanizması oluşturulmalıdır. Denetim yapacaklar da eğitim ve sertifikasyon uygulamasından geçmelidir” dedi.

Çakıcı, hükümetin normalleştirme süreciyle ilgili aldığı kararların kriterlere dayandırılmadan alındığını, “eksik ve yetersizlikler içerdiğini” savundu.

Yazılı açıklama yapan Çakıcı, “Covid -19 önlemleri çerçevesinde kapalı olan ve bu hafta başından itibaren açılan iş yeri ve restoranların hangi kriterlere göre açıldığı konusunda insanların kafasında soru işaretleri var” dedi.

Hükümete sorular

Covid -19 tedbirleri nedeniyle artık kriterli ve disiplinli bir yaşam tarzına alışmamız gerektiğini ifade eden Çakıcı, hükümete bazı sorular yöneltti:

"Hükümet çeşitli tarihler belirleyerek iş hayatını tekrar normalleştirmek için bazı adımlar atıyor. Açılan iş yerlerinde kim nasıl davranacak, nasıl hizmet verecek bilinmemektedir. Bu iş hayatındaki bireyler ne yapacakları ile ilgili net bilgiye sahip değillerdir. Bunları kim, nasıl denetleyecek belirli değildir. Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararlar gelişigüzel, bilim dışı şekilde gerçekleşmiştir. Gerek iş yerini açanın, gerek denetleyenin bir sertifikasyon işlemi yoktur. Nasıl bir düzen oluşturacakları ile ilgili bir eğitim almadılar. Bu bilgileri nasıl edindikleri de belgelenmiş değildir. Bunları denetleyecek uzmanlar kimlerdir? Denetleyecek uzmanların eğitimleri nedir? Denetlemeler hangi kriterler ve konularda yapılacaktır? “

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 12:47