Dikmen’de yarın elektrik yok

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın Dikmen’de bazı bölgelere yaklaşık 4 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Dikmen Trafo Merkezi’nde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi, Ağırdağ, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker, Dikmen Köy İçi ve Dikmen Kırsal Kesim Arsaları Bölgesi, Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacak.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 12:32