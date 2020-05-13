Meclis’te otobüsçülerin sorunları tartışıldı

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları meclis konuşmasında otobüs şoförlerinin durumunu gündeme getirdi. Hamzaoğlulları çalışmayacak bir sektörün batma noktasına geleceği uyarısında bulundu

Hamzaoğulları 1500 TL’lik katkıların otobüs şoförlerine de verilmesi gerektiğini kaydetti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da cevap vermek üzere kürsüye çıktı. Bakan Sucuoğlu taşımacılık sektörünün en büyük sorunu yaşayacak sektörlerin başında geldiğini doğruladı

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 12:52