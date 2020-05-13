CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları meclis konuşmasında otobüs şoförlerinin durumunu gündeme getirdi. Hamzaoğlulları çalışmayacak bir sektörün batma noktasına geleceği uyarısında bulundu
Hamzaoğulları 1500 TL’lik katkıların otobüs şoförlerine de verilmesi gerektiğini kaydetti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da cevap vermek üzere kürsüye çıktı. Bakan Sucuoğlu taşımacılık sektörünün en büyük sorunu yaşayacak sektörlerin başında geldiğini doğruladı
Meclis’te otobüsçülerin sorunları tartışıldı
CTP’li Biray Hamzaoğulları sorular yöneltti, Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu yanıtladı
CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları meclis konuşmasında otobüs şoförlerinin durumunu gündeme getirdi. Hamzaoğlulları çalışmayacak bir sektörün batma noktasına geleceği uyarısında bulundu
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