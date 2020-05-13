Alsancak Belediyesi Zabıta Birimi’nin, bölgede faaliyete geçen işletmelerin sağlık karneleri, Covid-19 testi ve işletmelerin uyulması gereken önlemler konusunda denetim yaptığı bildirildi.
Alsancak Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, belediye başkanı Fırat Ataser; bölgede uzun aradan sonra hizmet vermeye başlayan işyeri ve çalışanların kurallara uymalarının önemini vurguladı.
Kurallara uyulmalı
Alsancak Belediyesi İşyerlerini Denetledi
Alsancak Belediyesi Zabıta Birimi’nin, bölgede faaliyete geçen işletmelerin sağlık karneleri, Covid-19 testi ve işletmelerin uyulması gereken önlemler konusunda denetim yaptığı bildirildi.
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