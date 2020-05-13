Kurallara uyulmalı

Alsancak Belediyesi İşyerlerini Denetledi

Kurallara uyulmalı
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Alsancak Belediyesi Zabıta Birimi’nin, bölgede faaliyete geçen işletmelerin sağlık karneleri, Covid-19 testi ve işletmelerin uyulması gereken önlemler konusunda denetim yaptığı bildirildi.
Alsancak Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, belediye başkanı Fırat Ataser; bölgede uzun aradan sonra hizmet vermeye başlayan işyeri ve çalışanların kurallara uymalarının  önemini vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 12:47
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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