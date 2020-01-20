Fuhuş baskını

Suna ERDEN

Aldığı bir ihbar üzerine Lefkoşa’da bir eve baskın yapan polis, iki erkek ve üç kadını fuhuş yaparken suçüstü tespit etti.

Yapılan soruşturmada iki erkek ile üç kadının fuhuş yapması için Cüneyt Tamavcı’nın aracı olduğu belirlendi.

Tamavcı, ‘fuhuşa teşvik’ ve ‘fahişelik yapılmasına yardımcı olma’ suçlarından gözaltına alınarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 18 Ocak 2020 tarihinde saat 14.30 sıralarında bir ekip tarafından zanlının kaldığı yere baskın düzenlendiğini söyledi.

Polis, baskında evin yatak odasında para karşılığı kadınlarla birlikte olmak için bulunan 2 erkek şahıs ile fuhuş yapan 3 kadının tespit edildiğini ifade etti.

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu zanlının evde tespit edilen kadın ve erkeleri para karşılığında fuhuş yapmak için bir araya gelmelerini sağladığını belirlediklerini ifade etti.

Polis, zanlının ‘fuhuşa teşvik’ ve ‘fahişelik yapılmasına yardımcı olma’ suçlarından gözaltına alındığını dile getirdi.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Mahkeme, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.