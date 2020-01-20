Fuhuş baskını

Suna ERDEN
Aldığı bir ihbar üzerine Lefkoşa’da bir eve baskın yapan polis, iki erkek ve üç kadını fuhuş yaparken suçüstü tespit etti.
Yapılan soruşturmada iki erkek ile üç kadının fuhuş yapması için Cüneyt Tamavcı’nın aracı olduğu belirlendi.
Tamavcı, ‘fuhuşa teşvik’ ve ‘fahişelik yapılmasına yardımcı olma’ suçlarından gözaltına alınarak dün mahkemeye çıkarıldı.
Soruşturmayı yapan polis, 18 Ocak 2020 tarihinde saat 14.30 sıralarında bir ekip tarafından zanlının kaldığı yere baskın düzenlendiğini söyledi.
Polis, baskında evin yatak odasında para karşılığı kadınlarla birlikte olmak için bulunan 2 erkek şahıs ile fuhuş yapan 3 kadının tespit edildiğini ifade etti.
Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu zanlının evde tespit edilen kadın ve erkeleri para karşılığında fuhuş yapmak için bir araya gelmelerini sağladığını belirlediklerini ifade etti.
Polis, zanlının ‘fuhuşa teşvik’ ve ‘fahişelik yapılmasına yardımcı olma’ suçlarından gözaltına alındığını dile getirdi.
Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.
Mahkeme, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
gulsun erol citci estep boyacinin hortumlanan paranin muhasebecisi - 1 gün Önce kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokiii) boyleee kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaciki hapisanede yatirtmadigimiz gibi. boyleeeee biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- yeni tosunun babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis isanligin kktcnin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee Ralph v. Estep wilmington de usa serdar efendinin mugecimin muhasebicisi basinada gulsun erolu oturtmus bu serefsizler. boyleeeee susaan bonusman desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok oyleeee hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim serdarcik yurtdisinda millete dombalakmi attirin ozgurgunu kurtaracak mis vay beee serdar hortumu anlatir bak