Şanslıyı bekliyor

Devlet Piyangosu’nun900 bin TL’lik büyük ikramiyesinin isabet ettiği bileti Lefkoşa bayisi Hasan Sağol’un sattığı belirtildi. Şanslı bayi Sağol, “Büyük ikramiyenin çıktığı bileti satmış olmaktan son derece mutluyum. Kazanan şahsı tebrik eder, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Sağol, büyük ikramiyeyi kazanan kişiden bir teşekkür beklediğini de söyledi.
Devlet Piyangosu’nun önceki akşamki çekilişinde 900 bin TL’lik büyük ikramiye, 41167 numaralı bilete isabet etti. Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiyenin isabet ettiği “41167” bilet Lefkoşa bayisi Hasan Sağol tarafından satıldı.
Devlet Piyangosu’nun 28 Ocakta yapılacak bir sonraki çekilinde büyük ikramiye 300 bin TL, bilet fiyatı da 20 TL olacak. Biletler, bugün itibarıyla satışa sunulacak. Piyangolar Birimi’nin açıklamasında, çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere kurumun resmi web sitesi piyangolar.gov.ct.tr adresinden ulaşabileceği belirtildi; vatandaşlara, “Biletlerinizi resmi adresimizden kontrol etmeden atmayınız” uyarısında bulunuldu.
gulsun erol citci estep boyacinin hortumlanan paranin muhasebecisi - 1 gün Önce kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokiii) boyleee kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaciki hapisanede yatirtmadigimiz gibi. boyleeeee biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- yeni tosunun babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis isanligin kktcnin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee Ralph v. Estep wilmington de usa serdar efendinin mugecimin muhasebicisi basinada gulsun erolu oturtmus bu serefsizler. boyleeeee susaan bonusman desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok oyleeee hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim serdarcik yurtdisinda millete dombalakmi attirin ozgurgunu kurtaracak mis vay beee serdar hortumu anlatir bak