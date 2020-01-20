Şanslıyı bekliyor

Devlet Piyangosu’nun900 bin TL’lik büyük ikramiyesinin isabet ettiği bileti Lefkoşa bayisi Hasan Sağol’un sattığı belirtildi. Şanslı bayi Sağol, “Büyük ikramiyenin çıktığı bileti satmış olmaktan son derece mutluyum. Kazanan şahsı tebrik eder, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sağol, büyük ikramiyeyi kazanan kişiden bir teşekkür beklediğini de söyledi.

Devlet Piyangosu’nun önceki akşamki çekilişinde 900 bin TL’lik büyük ikramiye, 41167 numaralı bilete isabet etti. Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiyenin isabet ettiği “41167” bilet Lefkoşa bayisi Hasan Sağol tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun 28 Ocakta yapılacak bir sonraki çekilinde büyük ikramiye 300 bin TL, bilet fiyatı da 20 TL olacak. Biletler, bugün itibarıyla satışa sunulacak. Piyangolar Birimi’nin açıklamasında, çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere kurumun resmi web sitesi piyangolar.gov.ct.tr adresinden ulaşabileceği belirtildi; vatandaşlara, “Biletlerinizi resmi adresimizden kontrol etmeden atmayınız” uyarısında bulunuldu.