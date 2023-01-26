Fuhuş çetesi

Nijerya’dan gelmesini sağladıkları 22 yaşındaki kızı erkeklere pazarladıkları iddia edilen Sharon Blessing Chuike, Promise Ben David, Chinedu Emmanuel Ibekwe ve Esther Montse Iwellome şikayet üzerine tutuklandı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, fuhuş çetesinin elebaşının 38 yaşındaki Sharon Blessing Chuike olduğu belirtildi. Chuike’nin genç kızı üniversitede kaydedeceği vaadiyle KKTC’ye getirttiği, pasaportuna el koyup zorla para karşılığında erkeklere pazarladığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 23 Ocak 2023 tarihinde Lefkoşa Adli Şube'ye gelen O. A.’nın Chibuike Blessing’in kendisini okula kayıt yaptıracağını söyleyerek, 2022 yılı Kasım ayında Nijerya’dan gelmesini sağladığını, o tarihten günümüze kadar zorla ve para karşılığında erkeklere pazarladığını söyleyip, şikayetçi olduğunu söyledi. Polis O. A.’nın Chibuike Blessing’in pasaportuna da el koyduğunu anlattığını açıkladı. Yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını belirten polis, 23 Ocak 2023 tarihinde şikayetçinin belirttiği adreste arama yapıldığını ifade etti. Polis, söz konusu adreste yapılan aramada herhangi bir şahıs tespit edilemediğini belirtti. 24 Ocak 2023 tarihinde yine aynı adrese gidildiğini belirten polis, zanlıların evde tespit edilerek, gözaltına alındığını belirtti.

Polis, evde yapılan aramada 2 not defteri tespit edilip emare olarak teslim alındığını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların suçlamaları kabul etmediğini ifade eden polis, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kanıtlar olduğunu belirtti. Polis, zanlıların ülkede bulunma amaçlarının da araştırılacağını ifade ederek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme haklarında ‘fuhuş yapmak kastıyla zorla alıkoyma’,’ fuhuşa teşvik’, ‘fahişelik yaptırma ve cinsi münasebet kasti ile alıkoyma’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2023, 11:19