Bildiri savaşı

Rum kesiminde eski EOKA’cıların, “Grivas’ı anma törenine gitmedim ve gitmeyeceğim” şeklinde sözler sarf eden bağımsız Başkan adayı Nikos Hristodulidis yüzünden kendi içlerinde bölündükleri bildirildi.

Alithia gazetesi, “EOKA Mücadelecileri Dernekleri” yönetim kurulunun, Başkan Yardımcısı Panayotis Kocas liderliğinde 17 Ocak’ta toplantı yaptıklarını; Başkan Yannis Spanos’un rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamadığını ve toplantıda, Hristodulidis’e karşı hoşnutsuzluk belirtilen bir bildiri yayınlanmasını kararlaştırdıklarını yazdı.

Açıklamanın tüm basın-yayın organlarına gönderildiğini kaydeden gazete, konunun boyut değiştirmesinin ardından dün yeni bir açıklama yapılarak, ilk açıklamanın yalanlandığını ve derneklerden böyle bir açıklama yapılmadığının ifade edildiğini belirtti.

Gazete, “EOKA Mücadelecileri Dernekleri”nin önceki gün basına yansıyan, bir Başkan adayının sarf ettiği sözlere ilişkin “güya” açıklama yaptıklarına dair haberler konusunda üzüntü duyduğunun kaydedildiğini yazdı.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, toplantıya katılamayan Spanos’un, Hristodulidis aleyhindeki ilk açıklamaya tepki gösterdiğini ve kendi iradesiyle ikinci bir açıklama yaptığını belirten gazete, toplantıda oy birliğiyle ilk açıklamanın yapılmasını kararlaştıran üyelerin, Spanos’un bu tavrını “darbe” olarak nitelendirdiğini kaydetti.

Gazete, derneklerin ilk yaptıkları açıklamanın geri çekilmesi için Hristodulidis’in müdahalede bulunduğu iddiasına da yer verdi.