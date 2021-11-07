Fuar yolunda uçtu

Lefkoşa’da bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralı vaziyette hastaneye kaldırıldı. Saat 02.30 raddelerinde Yakın Doğu Üniversitesi- Fuar istikametinde seyreden PM 626 plakalı mercedes araba aşırı süratle yoldan çıkarak, Atatürk Spor Salonu girişinde kaldırıma çarparak ters döndü. Araçta bulunan ve Afrikalı oldukları bildirilen 2 kadın ve 2 erkekten 3’ü ağır yaralı vaziyette ambulans ile hastaneye kaldırıldı! Bir kadın da hayatını kaybetti. Polis araç içinde yaptığı aramada uyuşturucu olduğu tahmin edilen bir madde buldu ve emare olarak el koydu.