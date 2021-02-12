Daha ne olsun?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersan Saner’in katıldığı heyetler arası görüşmenin tamamlanmasının ardından Türkiye ile KKTC arasında dört anlaşmaya imza atıldı.

Tüm köy yollarının yenilenmesini, yarım kalan karayollarının tamamlanmasını öngören projeleri içeren anlaşmalar Saner ile Oktay’ın huzurunda imzalandı. Törende daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Başbakan Saner imzalanan anlaşmalarla ilgili açıklama yaptı.

KKTC için 2 buçuk milyar TL kaynak

2021 İktisadi Mali İşbirliği protokolü çerçevesinde, KKTC için 2 buçuk milyar TL kaynak ayırmayı öngördüklerine dikkat çeken Fuat Oktay, iktisadi mali ve işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yapısal reformlar, ulaştırma ve enerji altyapı ihtiyaçları, tarımsal üretimin artırılması, dijitalleşme konularının KKTC’de hızla ilerleme sağlanmasını bekledikleri alanlardan birkaçı olduğunu söyledi. Oktay, “Türkiye için ne yapıyorsak, aynı bilgi beceri ve tüm tecrübeyi buraya da aktarma kararlılığındayız” dedi.

Karayolu master planı revize edildi

Oktay, KKTC’nin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve ulaşımı daha güvenli hale getirmek amacıyla karayolu master planının 2021-2030 yılları için revize edildiğini ifade ederek, KKTC’de bugüne kadar 181 kilometresi bölünmüş yol olmak üzere toplam 602 kilometre anayolun Türkiye’nin desteği ile trafiğe açıldığını belirtti. Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Türkiye’nin en güçlü olduğu alanlardan biri olduğuna işaret ederek, Girne ve Güzelyurt çevre yolları, Lefkoşa Havaalanı yolu, Gazimağusa İskele yolu yapımının destekledikleri yollardan birkaçı olduğunu söyledi.

Yollar için 1 milyar 640 milyon TL

Yolların tamamlanmasının gecikmesinin arkasında KKTC’deki bürokratik işlemlerin yattığını belirten Oktay, “Hükümetten bunun sözünü aldık. O söze binaen biz açılış tarihine kadarki sözümüzü veriyoruz. Dolayısıyla bunların takipçisi olacağız” dedi. Fuat Oktay, bu yolların yapım çalışmaları için yaklaşık 1 milyar 640 milyon TL finansman sağlandığına dikkat çekerek, Türkiye olarak KKTC’nin ulaştırma altyapısına yine önemli bir katkı daha yapılacağını söyledi.

322 kilometrelik köy yolunun onarımı yapılacak

Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında imzalanan protokolle KKTC’ye yaklaşık 322 kilometrelik köy yolunun, yapım, bakım ve onarımının bilfiil üstlenildiğini aktardı. İlk etapta 2021 yılında 154,7 kilometrelik karayolunun ıslah edilerek, bu yollarda güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanacağını vurgulayan Oktay, İskele-Çayırova yolunda bulunan boğaz kavşağı ile Çayırova arasını ve Lefkoşa Çevre yolunun Girne kavşağı ile Haspolat Kavşağı arasındaki 11 kilometre uzunluğundaki kesiminin hızla tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

KKTC’de bir eğitim araştırma yerleşkesi kurulacak

Fuat Oktay, Türkiye Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokole de değinerek, yerel yönetimler boyutunda işbirliğine ciddi katkılar sağlayacağına inanç belirtti. İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Formu KKTC programı kapsamında da yine Kıbrıs Türkü gençlerine yönelik yapılacak kültür, sanat ve spor projelerinin hem belediye birlikleri işbirliğiyle, hem de müstakil olarak destekleneceğini ifade eden Oktay, bunların yanı sıra imzalanan protokol ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin KKTC’de bir eğitim araştırma yerleşesi kuracağını kaydetti.

Turizm canlandırılacak

KKTC’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin dünya çapında tanıtılması ve turizm potansiyelinin artırılması için tanıtım faaliyetlerini de destekleme kararı aldıklarına dikkat çeken Fuat Oktay, KKTC markasının güçlendirilmesi ve tanıtımının artık Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı tanıtım ajandası dahilinde olduğunu kaydetti.

Maraş açılımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sahil şeridinin açıldığını, Maraş açılımında ikinci aşamaya geçilmesini, bu faaliyet ve çalışmaları da desteklediklerini vurgulayarak, bu konuda KKTC hükümetiyle de tam bir fikir birliğinde olunduğunu kaydetti. Oktay, oradaki hak sahiplerine haklarını teslim edecek şekilde ve hukuk temelinde açılımın yapılmasının Kıbrıs sorununun siyasi çözümü yolunda da önemli bir merhale olacağına inanç belirtti.

Elektrik santrali kurulacak

Enerji arz güvenliğinin sağlanması ve elektrik arzının kesintisiz ve uygun maliyetli bir şekilde KKTC’ye sunulması için de çalışmalar bulunduğuna dikkat çeken Fuat Oktay, iki mobil elektrik santralinin kısa vadede KKTC’ye kurulmasının sağlanması ve mevcut elektrik üretim tesislerinin bakım ve onarımının yapılmasının da sağlanacağını belirtti.

Saner: Ekonomiye bir ivme kazandıracak

Başbakan Ersan Saner de KKTC’de yeni altyapı yatırımlarının ekonomiye ivme kazandıracağını belirtti Saner, KKTC’de yeni altyapı yatırımlarının başlayacağı veya bir ivme kazanacağı bu dönemde, Covid-19 sürecinde her zaman yanlarında olan ve destekleriyle kendilerini güçlendiren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a da teşekkür etti.

Yarım kalan projeler tamamlanacak

Saner, çok uzun zamandan bu yana yapımına başlanan ancak tamamlanmasında bazı sıkıntılar yaşanan projelere de dikkat çekerek, Türkiye Ulaştırma Bakanlığı ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında protokol imzalandığını hatırlattı. Saner, imzalanan protokol ile daha önceden temeli atılan 59 km’lik yollara ek olarak Girne-Çatalköy, Değirmenlik bölünmüş yollarının tamamlanması için de çok önemli bir yol kat ettiklerini düşündüğünü söyledi.

Telefon Dairesi’nde kamu-özel ortaklığı

Başbakan Saner, haberleşme sektöründe de kamu-özel ortaklığıyla Telefon Dairesi’nin yeniden yapılandırılarak, 4.5 G ve 5 G hizmetlerini en kısa zamanda KKTC’de hizmete koymak amacıyla ihaleye çıkılması için TC’nin katkılarını beklediklerini ifade etti. Saner, e-devlet ile vatandaşa hizmeti bir portaldan yönlendirmek ve hizmeti ayağa götürmek adına yapılan çalışmaların bugün itibarı ile daha da hız kazanacağını belirtti.

İmzalanan anlaşmalar şunlar

1-Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile KKTC Başbakanlığı Arasında E- Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı,

2- Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü,

3- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin KKTC’de Eğitim ve Araştırma Yerleşkesi Kurmasıyla İlgili Çerçeve Anlaşması,

4-Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Arasında İşbirliği Anlaşması.