Türkiye’den 40 bin doz aşı geldi

Türkiye’den 40 bin doz aşı geldi
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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dünkü temasları esnasında Türkiye’den 40 bin aşı geleceğini belirtti. Oktay’ın yaptığı açıklamadan iki saat sonra Türkiye’nin KKTC için göndermeyi planladığı Sinovac aşılardan 40 bin doz daha dün ülkeye getirildi. Aşılar havaalanında yetkililer tarafından teslim alındı. Oktay, açıklamasında ayrıca, “Tüm KKTC aşılanana kadar bu sevkiyat sürecek” demişti.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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Turkish power
Turkish power - 49 dakika Önce

Gözleri vardır görmezler kulakları vardır duymazlar beyinleri vardır anlamazlar kimdir bunlar bilin bakalim

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