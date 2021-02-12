Kuzeyde 48, güneyde 103 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 48 vaka tespit edildi, bir can kaybı oldu. Güney Kıbrıs’ta ise 103 vaka tespit edilirken, bir kişi daha hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren 79 yaşındaki M.K.’nin (K), 14 gündür Lefkoşa Pandemi Merkezi’nde yoğun bakımda tutulduğu, ayrıca hipertansiyon hastası olduğu belirtildi.

Kuzeyde 5 bin 764 test yapılırken, tespit edilen 48 vakanın 31’inin yerel olduğu kaydedildi.

Yeni vakalardan 13’ünün Lefkoşa, 18’inin Girne, 3’ünün Mağusa, 9’unun İskele ve 2’sinin Güzelyurt bölgesinden olduğu açıklandı. İyileşen 30 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin açıklamasına göre, dün saptanan pozitif vakalardan 3 kişi hava yolu ile ülkeye gelirken 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları oldukları için gözetim altındaydı.

Ülkede bugüne kadarki test sayısı 458 bin 553’e, toplam vaka sayısı 2 bin 967’ye, iyileşenlerin sayısı da 2 bin 187’ye yükseldi.

KKTC’de halen 11’i yoğun bakım servisinde, 186’sı Pandemi Merkezi’nde ve 566’si da panemi otellerinde olmak üzere tedavisi süren 763 kişi var.

Bugüne kadar kaybedilen hasta sayısı ise dünküyle birlikte 17’ye çıktı.

14 gün yoğun bakımda kaldı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, yaşamını yitiren 79 yaşındaki kadın hastanın Covid-19 tanısıyla 14 günden beri yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

Pilli, hayatını kaybeden şahsın ayrıca hipertansiyon hastası olduğunu kaydetti.

Pilli, “Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Güneyde günlük test sayısı 24 bini aştı

Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saatte 25 bin 971 test yapıldı. Testler sonucunda 103 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 32 bin 175’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 218'e ulaştı.