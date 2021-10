Ömer KADİROĞLU

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, UBP-DP-HP koalisyon hükümetinin istifa etmesini olumlu karşıladıklarını söyledi. Hükümetin görevde olduğu 10 aylık sürede yeterli icraatlar yapamadığını dile getiren vatandaşlar, “Keşke çok daha önce istifa etseydiler. Geç bile kaldılar” dedi. Vatandaşlar, yeni bir oluşum kurulmasını ve seçime gidilmesini beklediklerini ifade etti.

Ne dediler…?

Mehmet Güner Mertcan

“Hükümetin istifası çoktan beri beklenen bir şeydi. Daha önce istifa etmemişlerdi ancak vatandaşa göre zaten bir hükümet yoktu. Kendileri ne isterse söylesin oradaydılar ama faaliyetleri yoktu. Bu hükümet piyasayı ucuzlatacağını söylüyordu hala daha bekliyoruz. Teknokrat hükümetle ülke seçime götürülmeli.”

Mehmet Aktaş

“Geç kalınmış bir karar. İcraat yok, halkın sorunlarını çözme noktasında bir çalışma yok. Bu nedenle geç kalınmış bir istifa olduğunu düşünüyorum. Meclis son zamanlarda kimliğini kaybetmiş durumdadır. İlk seçildiği gün ile son halinde bağımsız milletvekilleri, partiden ayrılanlar, parti kuranlar falan oluştu ve bu nedenle de seçim şart olmuştu keşke Başbakan çok daha önceden hükümetin istifasını sunsaydı. Bence şu anda yapılması gereken tek şey meclisin bir karar alarak Başkanlık sistemine geçilmesidir. Her yıl yapılan seçimlerle bu ülkenin geleceğini çaldılar.”

Cemal Gençalp

“Hükümet zaten yoktu. Göreve geldiklerinden beri yaptıkları bir icraat göremedik. Hiçbir bakanda istikrar yok. Bugün bana bir bakanlık verecek olsalar hiçbir bakanlığı da istemezdim çünkü siyaset öyle bir hale geldi ki insanları usandırdı.”

Öncel Beyazer

“Hükümetin istifası yerinde bir karar olmuştur. Bu hükümet döneminde çok sıkıntılar yaşandı. Mecliste nisap sağlayamıyorlar ve halk için çalışmıyorlar. Bu nedenle alınan kararın yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum.”

Okan Yetimci

“Hükümette çok sorunlar vardı ve böyle olacağı belliydi. Kimseye hükümetin istifası sürpriz olmadı. Hükümet ortakları kendi aralarında sıkıntılar yaşadığından dolayı istifa etmeleri kaçınılmazdı. Bugün bu şartlarda bana bir bakanlık verecek olsalar Maliye Bakanlığı’nı isterdim ve boş olan kasayı soldurmak için çalışmalar yapardım. Yıllardır vergilerini ödemeyen yerlerden vergilerini alırdım.”

Dede Kodas

“Mevcut hükümet görevini yürütemediği ve yaşanan birçok sorun nedeniyle istifa etti. Bunu ben şahsen beklemiyordum çünkü ısrarcıydılar. Ortaklar kendi aralarında anlaşmazlıklar yaşıyordu ve hükümet bozuldu. Bugün bana bir bakanlık verecek olsalar kesinlikle İçişleri Bakanlığı’nı isterdim. İçişleri Bakanı olsam ilk icraatım vatandaşlık konusunda adaleti sağlardım. 4 senelik adamlara torpil ile vatandaşlık veriyorlar 20 yıllık insanlar vatandaş olamıyor. Önce bu konuda adaleti sağlardım.”



Uğurlu Varışoğlu“ Hükümetin istifası zaten olması gereken bir durumdu. Olmadı yapamadılar ve sürekli olarak bir tartışma içerisindeydiler. Kendi ortakları ile ve kendi içlerinde dahi tartışmalar yaşanıyordu. Böyle olmasının ülkemiz için daha iyi olacağını düşünüyorum.”İsmail Ayyıldız“Hükümetin istifası ile inşallah daha güzel ve daha iyi bir hükümet portresi çıkacaktır diye düşünüyorum. KKTC’de daha güzel şeylerin olacağına inancım vardır. Yürümeyen bir sistem vardı ve bu istifanın yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Bugün bana bir bakanlık verecek olsalar İçişleri Bakanlığını isterdim ancak kendim için değil Reşat Akar’ın o makamda olmasını çok istiyorum. Çünkü ada genelinin nabzını çok iyi tutuyor ve her konuda olumlu önerileri var. Bu nedenle o makamda Sayın Akar’ı görmek isterdim.”Rabia Özcömert“Yürümeyen bir tekeri değiştirmek her zaman önemlidir. Sorunları çözemeyecek kişilerin oralarda koltuk işgal etmesine gerek yoktu. 7 senede 6 Başbakan değişmek bizim ayıbımızdır. Biz vatandaşlar da sistemsizliğin içerisine itiliyoruz ve bunu kabullenmeye başladık. Varlık içerisinde yokluk çektiğimiz adayı nasıl toparlarız ve gelecek nesillere nasıl güzel bir ülke bırakırız bunu düşünmenin zamanı geldi.”Salih Bilal“Hükümetin istifa etmesi için uygun zaman olmadığını düşünüyorum. Kurultay öncesi ve maaş ödeme öncesinde böylesi bir istifanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bugün bana bir bakanlık verecek olsalar hiç birini istemezdim ;çünkü benim görüşüm Türkiye’deki gibi Başkanlık sistemine geçmektir.”Celal Gezer“Hükümet yoktu ki istifa etsin. Bu hükümetin neyinde hayır vardı ki başımızda kalmalarını isteyelim. Ülkede artık siyaset insanların midesini bulandırıyor. Ne bakanlıklarını isterim, ne kendilerini isterim bundan sonra ne de rey vermeye giderim. Ne halleri varsa görsünler.”Kazım Uğursöz“Vallahi hükümetin istifası çok iyi oldu. Bugüne kadar hükümet mi vardı? Döviz aldı başını gdiyor, diğer yandan her gün zamlar yapılıyor. Hükümetin gidişinden çok memnunun. Bir muhtar atasalar bunlardan çok daha iyi yönetecekti. Bugün bana bir bakanlık verseler kesinlikle istemezdim. Türkiye buraya bir vali atasın ve bu sıkıntılar bitsin.”Mahmut Yılmaz“Hükümetin istifa etmesi doğru bir karardır. Hükümetin düşmesi zaten beklenen bir durumdu. Ülkede hiçbir şey yolunda gitmiyordu ve uyum içinde çalışmıyorlardı. Bugün bana bir bakanlık verecek olsalar hiçbir bakanlığı almak istemezdim.”