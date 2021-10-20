Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis ve Mısır Devlet Başkanı General Abdülfettah El Sisi, dün Atina’da bir araya geldi.

Üçlü zirve toplantısında, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini kınayan bir de bildiri yayınlandı.

Ortak bildiride şu görüşlere yer verildi:

"Türkiye'nin, Kıbrıs ve Yunanistan MEB sahasındaki yasadışı faaliyetlerini reddediyoruz. Türkiye-Libya Antlaşması yasal değildir ve bu Antlaşma bölgedeki istikrarı baltalıyor. Üç ülkenin elektrik şebekelerinin birbirine bağlanması gündemimizde. Mısır-GKRY-Girit-Yunanistan güzergahında taşınacak olan elektrik enerjisi ile Yunanistan’ın yaşamış olduğu enerji sıkıntısının ve elektrik arızalarının minimuma indirilmesi planlanmakta."



Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2021, 09:50

Mısır Cumhurbaşkanı “Sisi "Kıbrıs sorununun uluslararası hukuk ve BM kararları temelinde adil bir şekilde çözülmesini destekliyoruz. Büyük planımız, uluslararası hukuka uygun olarak tüm ülkelerde hidrokarbon yataklarının işletilmesi için Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nu kurmaktır" dedi.Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise şunları kaydetti:"Türkiye'nin provokatif eylemlerini kınıyoruz. Maalesef Ankara mesajlarımızı anlamıyor. Türkiye'nin özlemleri barış için bir tehdit oluşturuyor."