4’ü teminatla serbest kaldı

Suna ERDEN

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin park alanında Ünal Eroğlu isimli şahsın darp edilmesiyle ilgili olayda tutuklu sayısı 9’a çıktı. Hasan Çuhadar, Ahmet Uğur Gülsevener, Hasan Özkural, Tolga Yaşar, Raif Yıldırımer, Eray Tolga Keçeli, Oran Binici ve Metin Kocadalı’nın ardından Mehmet Bakır da tutuklandı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, darp olayının 12 Ekim 2021 tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa' da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi’nin park alanında meydana geldiğini söyledi.

Polis, konuşmak için bir araya gelen Hasan Çuhadar ve Ünal Eroğlu'nun kavga ettiklerini belirtti. Polis, Çuhadar’ın Ünal Eroğlu’nu darp ettiğini ifade etti. Polis, daha sonra park alanında gelen Gülsevener’in de plastik boru ile Ünal Eroğlu'na gelişigüzel vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini anlattı.



Polis, Hasan Çuhadar ile Ahmet Uğur Gülsevener’ın tutuklandığını, yapılan soruşturma sonucu Hasan Özkural ile Tolga Aşar’ın da Ünal Eroğlu’na yumruk atarak darp ettiklerini tespit ettiklerini söyledi.Polis, Ünal Eroğlu'nun kaş kısmında kesi, sağ kulağında şişlik, sırtında da darp izleri oluştuğunu açıkladı. Polis memuru, zanlıların daha sonra Eroğlu'na ait aracın camlarını sert bir cisim ile kırarak Samsung A5 marka cep telefonunu çaldıklarını aktardı.Polis, yoldan geçen Mehmet Üçler ve İbrahim Halil Üçler’in kavgayı görüp ayırmak istediğini, bu esnada olay yerine gelen Raif Yıldırımer, Eray Tolga Keçeli ve Oran Binici’nin Üçler kardeşlere sert bir cisimle gelişigüzel vurup, ciddi şekilde darp ettiklerini mahkemeye aktardı.Polis, zanlı Metin Kocadal ile Mehmet Bakır’ın olayı gördüğü halde müdahale etmediğini ifade etti. Polis, Hasan Çuhadar, Ahmet Uğur Gülsevener, Hasan Özkural ve Tolga Yaşar’ın teminata bağlanmasını, diğer 5 zanlının ise 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme, Hasan Çuhadar, Ahmet Uğur Gülsevener’in 7 bin, Hasan Özkural ve Tolga Yaşar’ın ise 5 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Diğer 5 zanlı hakkında ise 2 gün gün tutukluluk kararı verildi.