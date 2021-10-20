Çok pişman oldu

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy’de faaliyet gösteren kiralık araç şirketinde çalıştığı dönemde iş yerini dolandırdığı iddia edilen Turan Demir dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada Demir’in 3 ayrı şahsa araç kiraladığı, sözleşmeler üzerinde oynayarak 100 Euro, 160 Sterlin ve 380 lira çaldığı belirtildi. Zanlı 400 bin liralık kefalet senedi imzalanması ve 2 bin TL nakit teminat şartıyla serbest bırakıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Çatalköy'de faaliyet gösteren bir kiralık araç şirketinde çalışan Turan Demir'in iş yerine ait aracı 20 günlüğüne 400 Euro’ya kiraladığını söyledi. Polis, zanlının sözleşme üzerinde oynayarak, 300 Euro’ya kiraladığını gösterdiğini, aradaki 100 Euro’yu çaldığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının sahtelediği sözleşmenin aracı kiralayan şahıstan emare alındığını aktardı.

Polis, zanlının başka bir şahsa daha 200 Sterlin’e 10 günlüğüne araç kiraladığını ancak şirkete 2 bin



TL ödeme yaptığını ve 380 lirayı çaldığını tespit edildiğini belirtti.Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde ek ifade vererek, geçtiğimiz eylül ayında da bir şahsa 26 günlüğüne 420 Sterlin’e araç kiraladığını şirkete 260 Sterlin verdiğini, geriye kalan 160 Sterlin’i çaldığını itiraf ettiğini söyledi.Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.Mahkeme, zanlının 2 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla serbest kalmasına emir verdi.