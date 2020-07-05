Geceli gündüzlü işinin başında

Ömer KADİROĞLU

Girne-Alsancak anayolunun Hasan Uzun Petrol ile Starling Market arasındaki mesafeyi kapsayan

Yol yapım projesiyle ilgili ihaleyi kazanan Tüfekçi şirketi, çalışmaları çok hızlı bir şekilde başlattı.

Geceli gündüzlü çalışan ekibin başından ayrılmayan şirket direktörü Hüseyin Tüfekçi, ihale süresinin 9 ay olduğunu, ancak aralıksız bir çalışma ile bunu 5 ayda tamamlamak istediklerini söyledi.

Diyalog muhabirine konuşan Tüfekçi, “Şu anda terasman dediğimiz çalışmasını yapıyoruz. Girne’den Alsancak’a giden tarafın şeritlerini açıp alt temellerini hazırlayıp trafiğin engellenmemesi için o bölümü bitirerek trafik akışını biten şeride vererek mevcut olan yolun çalışmalarına başlayacağız” dedi.

Tüfekçi yapılacak olan işleri şöyle anlattı:

“ Mevcut yolda bazı kodları değişecek ve kazıları yapılacak. Elektrik, su, telefon ve drenaj çalışmaları yapılacak. Trafiği engellemeyecek şekilde birinci şeridi genişletiyoruz. Bazı noktalarda iş yerlerine giriş çıkışlar olduğundan çalışma saatlerimizi de ona göre ayarlayacağız ki ne vatandaş ne de esnaf bu projenin çalışmasında mağdur olmasın. Birinci etap proje toplam 2 Bin 200 metredir. İkinci etabı olacak mı olursa ne zaman olacak veya daha ileriye gidilip gidilmeyeceği Bakanlık tarafından belirlenecektir. Projeyi aldığımızda telefon, su alt yapılarını yapıp yolu genişletecektik ancak Belediye bu yolun şehir içi bir yol olduğu için orta refüjden aydınlatması, yayalar için kaldırımları ve drenajları da yapılsın diye Bakanlıkla görüşmeler yaparak ilave proje hazırlandı. Bunun yanı sıra bu yol üzerinde köylere giriş çıkışlar için çemberler de yapılacaktır. Proje için ilavesiz işlerle 9 ayda teslim edilmesi öngörüldü ancak biz gelen ilave işlerle birlikte 5 ayda projeyi bitirip teslim edeceğiz. Bu yolun ilk ihale bedeli 11 milyonun üzerindeydi ancak ilave işlerle birlikte 15 milyonun üzerinde bir rakam olacağını düşünüyorum. Keşif henüz tam yapılmadı. Bazı evlerin bahçe duvarlarının içe çekilmesi için proje çalışması yapılıyor.”

Bölgedekiler ne dedi?

Sadrettin Çaluda (Mert Garaj Direktörü)

“Alsancak Girne yolu üzerinde hem dükkânım hem de evim buradadır. Burada çok güzel bir çalışma yapılıyor ve bölgemiz için oldukça önemli ve faydalı bir çalışmadır. İnsanlar evlerine gidebilmek için saatlerce bu yolun trafiğinde beklemek zorunda kalıyordu. Şu anda bu çalışma ile yaşanan sıkışıklık ortadan kalkmış olacak. Temennimiz en erken zamanda projenin tamamlanması ve insanların artık buradaki trafik işkencesinden kurtulması yönündedir.”

Ali Savaşır

“Alsancak- Girne yolu üzerinde ikamet ediyorum. Yıllardır burada trafik sıkışıklığı yaşanıyordu. Alsancak’a gidebilmek için en az bir saat trafikte beklemek zorunda kalınıyordu. Karanlık bir yoldu ancak şu anda güzel bir projenin hayata geçmesi için kollar sıvandı. Projenin yapımına başlandı ve kısa sürede tamamlanacağı belirtiliyor. Bu projenin bitmesi ile bu yolu kullanan insanlar büyük bir işkenceden kurtulacak ve rahatça hem evlerine hem de işlerine gidebilecekler. Emeği geçen çalışan herkese teşekkür ederiz.”

Hasan Uzun (Hasan Uzun Petrol)

“Girne- Alsancak yolu üzerinde bir proje çalışması başladı ve bu sevindirici bir çalışmadır. Ben Denizkızı bölgesinde kalıyorum ve istasyon ile evimin arasındaki 1 km’lik yolu 20 DK da gidiyoruz. Bayağı bir sıkıntı yaşıyorduk ancak projenin bitmesi ile burada yaşanan sıkıntı ortadan kalkmış olacak. Projenin bitmesi ile rahat bir trafik akışı sağlanmış olacağından en erken zamanda tamamlanmasını diliyoruz. Mevcut hali ile karanlık bir yoldu ancak hazırlanan projede bu yolda aydınlatmalar da olacak. Yol kenarında yürüyen insanları görmekte zorluklar yaşanıyordu ve büyük bir tehlike vardı. Şu anda burada yapımına başlanan proje ile trafik işkencesi son bulacak ve insanlar rahat bir nefes almış olacak. Emek veren herkese teşekkür ederiz.”