Detay verilmedi

Sosyal medyada yaptığı yayınlarla tanınan Serdinç Maypa dün akşam saatlerinde “özel hayatın gizliliğini ihlal etme” suçlamasıyla tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamada Özel Soruşturma Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan tutuklanan zanlının bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman dün gece sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Erhürman şunları kaydetti:

“Serdinç Maypa'nın tutuklanmasıyla kamuoyunda oluşan "muhalif bir sesin susturulmasına yönelik adil olmayan bir girişim" endişesinin ortadan kaldırılması gerekiyor.

Elbette soruşturmanın gizliliği ilkesi çerçevesinde, mümkün olan en kısa sürede yapılacak aydınlatıcı resmi bir açıklama beklentisi içindeyiz.”

Özersay açıklama yaptı

HP Genel Başkanı Kudret Özersay ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Yolsuzlukların üzerine giden, onca pisliği yapanı kamuoyunda ortaya çıkarıp rezil eden birisi sindirilmek, sesi kesilmek isteniyor, çok belli. Serdinç Maypa ‘yı bu türden bir baskı altına almaya çalışanlar haftalardır çoktan mahkeme önüne çıkarılması gerekenleri, kendi gıymatlılarını koruyorlar! Bu mu sizin adalet anlayışınız?

Elbette her yurttaş gibi sevgili Serdinç de yasalarımıza aykırı bir davranışı olduysa gereği yapılmalıdır. Ancak soru basittir: Bu konuların üzerine gitmemiş olsaydı bugün böyle bir ithamla karşı karşıya kalır mıydı sevgili Serdinç? Haftalar önce “yakında bana çamur atacaklar, haber aldım” diye açıklama yapmıştı zaten. Herkes her şeyin farkındadır!!! Gerçek elbet er ya da geç ortaya çıkacaktır.”