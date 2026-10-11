Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, 6 Aralık seçimlerine yönelik yol haritalarını 10 maddelik “İyi Vizyon Geleceği” belgesiyle ortaya koyduklarını belirterek güçlü bir kadro ve toplum odaklı siyaset anlayışıyla seçimlere hazırlandıklarını açıkladı.

TDP’nin 6 Aralık seçimlerine yönelik siyasi yol haritasını 10 maddelik “İyi Vizyon Geleceği” belgesiyle şekillendirdiğini belirten Çeler, toplumun karşı karşıya bulunduğu sorunlara çözüm üretmeyi ve ülke yönetiminde sorumluluk üstlenmeyi hedeflediklerini söyledi.

TDP’nin sosyal demokrat kimliği ve Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) geleneğinden aldığı güçle seçimlere hazırlandığını ifade eden Çeler, amaçlarının yalnızca milletvekili çıkarmak olmadığını, Meclis’te güçlü temsil sağlayarak ülkenin yönetim anlayışında değişim yaratmak istediklerini vurguladı.

Seçimlere deneyimli, genç ve dinamik isimlerle hazırlandıklarını belirten Çeler, aday kadrosunun kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

