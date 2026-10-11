‘Yeni dönem  başlayacak’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi Ortaköy Ocak Örgütü’ne ait binanın açılışı önceki akşam gerçekleştirildi. Ortaköy’ün en işlek caddesi üzerinde bulunan ocak örgütü binasının açılışına Genel Başkan Sıla Usar İncirli, bazı milletvekilleri, çok sayıda partili ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı katıldı.

Açılışta konuşma yapan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “6 Aralık’a kadar çok çalışacağız ama 6 Aralık’tan sonra daha da çok çalışacağız” dedi.

İncirli, yeni dönemde ülkeyi güçlü kadrolarla, ortak akıl, liyakat ve şeffaflık temelinde yöneteceklerini söyledi. Kayıt dışılıkla mücadele edeceklerini, kamu hizmetlerini sadeleştirerek hızlandıracaklarını ve yurttaşların haklarına zamanında ulaşmasını sağlayacaklarını ifade eden İncirli, “Hizmet dediğiniz şey lütuf değildir” sözleriyle devletin görevinin tüm yurttaşlara eşit ve adaletli hizmet sunmak olduğunu belirtti.

Harmancı: Uzun zamandır CTP ile beraber yürüyoruz

LTB Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da açılışta yaptığı konuşmada, “Biz uzun zamandır Cumhuriyetçi Türk Partisi ile belediyeyi yakıp yıkanlara karşı yol arkadaşlığı yapıyoruz” dedi. 6 Aralık’In tarihi bir fırsat sunduğunu da söyleyen Harmancı, “6 Aralık’ta yerelde kalelerimizi Koruyacağız. Birlikte yöneteceğiz. Birlikte buluşacağız ve bu yolu beraber yürüteceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hepimiz el ele, kol kola, köy köy, kasaba kasaba dolaştık. İnsanların bu birlikteliğe olan samimi desteğini çok net gördük” şeklinde konuştu.

CTP, bugün milletvekili adaylarını belirleyecek

Bu arada CTP 6 Aralık’ta yapılacak genel seçimlerde yarışacak milletvekili adaylarını ve adayların sıralamalarını belirlemek amacıyla bugün Milletvekili Aday Belirleme Kurultayı düzenleyecek.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek kurultay saat 10.30’da yoklamayla başlayacak, saat 11.30’da açılacak.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, saat 12.00’de kurultayda konuşma yapacak. Program kapsamında milletvekili aday adaylarının tanıtımı ve seçim süreci de gerçekleştirilecek.

Açıklamada, oy verme işleminin saat 13.00’te başlaması ve akşama kadar sürmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

