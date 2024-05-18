Pişman olmuş

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir alışveriş merkezi içerisinde 12 yaşlarındaki 2 kız çocuğunun kalçalarını sıkarak cinsel saldırıda bulunan Murat Onat, dün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Zanlı hakkında ek süre talep edilirken, ifadesinde suçunu kabul ettiği açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Şükrü Hafız, zanlının, 14 Mayıs saat 13.20’de, Gazimağusa’da, Topçu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezi içerisinde, müşteri olarak bulunan 12 yaşlarındaki 2 kız çocuğunun kalçalarını sıkarak cinsel saldırıda bulunduğunu anımsattı. Aynı gün şikayet yapıldığını ve soruşturma başlatıldığını belirten polis, zanlının, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandığını hatırlattı.

Zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini açıklayan polis, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 7 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.