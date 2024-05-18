Mahkeme bir şans verdi

Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket’ten bir günde ve iki ayrı seferde 64 bin liralık ürünü kimseye fark ettirmeden çalan Salmeh Samir, Adnan Al Joayd, Ramadan Hamiен ve Abed Al Ramhan Al Hallak dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Çoğu kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan 2 araba dolusu eşyayı kasiyerin bulunmadığı kasanın yanından dışarı çıkaran çalan biri Suriyeli, 3’ü Lübnanlı 4 öğrencinin teminata bağlanması talep edildi.

Olguları aktaran polis, zanlıların 3 Mayıs 2024 tarihinde farklı saatlerde iki kez müşteri olarak girdikleri Erülkü Süpermarket’te satışa sunulan muhtelif markalardaki 64 bin 500 TL tutarındaki ürünleri çaldıklarını söyledi.

Polis, olayla ilgili şikayetin 7 Mayıs 2024 tarihinde yapıldığını, başlatılan soruşturma kapsamında marketin güvenlik kameralarının incelenerek, zanlıların tespit edildiğini söyledi. Polis, tespit edilen zanlıların 13 Mayıs’ta Lefkoşa’da tutuklandıklarını, kaldıkları evde yapılan aramada çalınan ürünlerden bir kısmının bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların 25’er bin TL nakit teminat yatırmaları, her biri için bir kefilin 300 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.