Utanmaz adam

Lefkoşa’nın Dereboyu bölgesinde birlikte oyun oynayan biri 6, diğeri 7 yaşındaki 2 kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan 49 yaşındaki inşaat işçisi Oktay Tokgöz, şikayet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada cinsel istismar anlarının çevre güvenlik kameralarından net bir şekilde görüldüğü belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 15 Mayıs 2024 tarihinde saat 18.30 sıralarında Osman Pasa Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının önce 6 yaşındaki kız çocuğunun beline sarılıp sol yanağını yaladığını, akabinde 7 yaşındaki kız çocuğunun her iki yanağını yalayarak eli karın bölgesi ve cinsel organını okşayarak, cinsel istismar suçunu işlediğini belirtti.

Polis memuru, şikayetin 16 Mayıs tarihinde yapıldığını, zanlının Surlariçi'nde tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, olay mahallindeki kameraların incelendiğini, olay öncesi, anı ve sonrasının çok net görüldüğünü açıkladı.

Polis, tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatılan zanlının muhaceret kontrolünde 25 Kasım 2023 tarihinden itibaren 204 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Kız çocuklarının ifadelerinin sosyal hizmet görevlileri eşliğinde alındığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının başka bir suça karışıp karışmadığının araştırılacağını, alınacak ifadeler olduğunu, belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.