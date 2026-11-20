Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, belediye iştiraki AL-BEL’in 22 milyon TL’lik sosyal sigorta borcunu gündeme getirmek için yürüttükleri girişimlerin sonuç verdiğini belirtti.

Borçların 25 Kasım’a kadar ödeneceği yönünde bilgi aldıklarını ifade eden Rahvancıoğlu, çalışanların sosyal sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarının eksiksiz ödenmesinin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Belediye yönetiminin kısa süre önce belediyenin hiçbir yere borcu bulunmadığını açıkladığını hatırlatan Rahvancıoğlu, bu açıklamadan yaklaşık 15-20 gün sonra bazı çalışanların sosyal sigorta primleri yatırılmadığı için sağlık ocakları ve hastanelerden geri çevrildiğine ilişkin şikâyetler aldıklarını söyledi.

Şikâyetler üzerine konuyu araştırdıklarını ve Sosyal Sigortalar’a resmi yazıyla başvurduklarını belirten Rahvancıoğlu, aldıkları yanıtta belediye iştiraki AL-BEL’in 22 milyon TL sosyal sigorta borcu bulunduğunun ortaya çıktığını kaydetti.

Belediyenin borçsuz olduğu yönündeki açıklamalara dikkat çeken Rahvancıoğlu, çalışanların yalnızca maaşlarının ödenmesinin yeterli olmadığını, sosyal sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarının da eksiksiz yapılması gerektiğini vurguladı.

