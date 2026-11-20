İskele Belediye Başkanı ve başkan adayı Hasan Sadıkoğlu, bölgenin doğal güzelliklerini koruyarak turizm ve sosyal yaşamı geliştirmeye yönelik projelerini açıkladı. İskele Belediye Başkanı ve başkan adayı Hasan Sadıkoğlu, 2026 seçim çalışmaları kapsamında Kaplıca ve Mersinlik köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde bölgenin geleceğine yönelik projelerini paylaşan Sadıkoğlu, yeni dönemde hayata geçirmeyi hedefledikleri çalışmaları şöyle sıraladı:

Kaplıca-Mersinlik Yürüyüş ve Bisiklet Yolu: Bölge halkının ve ziyaretçilerin deniz manzarası eşliğinde yürüyüş ve bisiklet yapabileceği bir güzergâh oluşturulması hedefleniyor.

Kaplıca Halk Plajı: Bölge sakinlerinin daha kaliteli ve çağdaş bir plaj alanına kavuşması amaçlanıyor.

Kantara Vali Konağı Projesi: Mevcut mimari karakteri korunarak yeniden düzenlenecek konağın, eşsiz manzarası ve serin dağ havasıyla ziyaretçileri ağırlayan bir dağ restoranına dönüştürülmesi planlanıyor. Açık terasın da manzara eşliğinde yemek yenilebilecek bir alan olarak değerlendirilmesi öngörülüyor.

Kantara Dağ ve Doğa Turizm Parkı: Yürüyüş parkurları ve yeni sosyal alanlarla Kantara'nın doğa turizmi açısından daha fazla ziyaretçi çeken bir merkez haline getirilmesi hedefleniyor.

Doğal güzellikler korunacak

Sadıkoğlu, Kaplıca ve Mersinlik'in doğal güzelliklerinin yanı sıra insanlarının samimiyeti ve misafirperverliğiyle de özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Bölgenin potansiyelini doğru projelerle geleceğe taşımak istediklerini ifade eden Sadıkoğlu, Kantara'nın doğal yapısını koruyarak vatandaşların ve ziyaretçilerin keyifle vakit geçirebileceği yeni yaşam alanları oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Sadıkoğlu, İskele ve bağlı 21 köy için çalışmaya, üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.