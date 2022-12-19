Vatandaşlar:" Siyasete güven kalmadı"

Ömer KADİROĞLU

Yerel seçimlere sayılı günler kala Diyalog’a konuşan vatandaşlar, sandığa gitme konusunda kararsızlık belirtirken “Bu kadar çok seçimin yapıldığı bir ülkede milletvekilli, belediye başkanı ve bakanların çoğunun isimlerini bilmiyoruz” dedi.

Ülkenin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin verilmediğini, seçim zamanı bol vaatlerde bulunan siyasilerin, seçimlerden sonra bunları yerine getirmediğini vurgulayan vatandaşlar “Yıllar içinde siyasete olan ilginin azalması, verilen sözlerin yerine getirilmemesindendir” dedi.

Vatandaşlar ne dedi?

Nazım Numan

“Ülkemizde şu anda görev yapan bakanların tamamının ismini bilmiyorum. Siyasetle artık çok fazla ilgilenmiyorum. Aklıma ilk gelen üç bakan ismi Maliye Bakanı Alişan Şan, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Başbakan Ünal Üsteldir. Mecliste 50 milletvekilimiz var ve bu vekillerden biri istifa etti ve şu anda 49 milletvekili var. Biraz düşünerek hepsinin ismini bilebilirim ancak şu an bunları sayamam. Gelmiş Geçmiş bakanlar ve belediye başkanları arasında aklımda yer etmiş başarılıydı diyebileceğim kişi Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’dır…”

Hasan Korkmaz

“Ülkemizde şu anda görev yapan bakanların tamamının adını bilmiyorum ancak ilk aklıma gelenler Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma Bakanı Hasan Taçoy’dur. Sürekli değiştiği için kimin ne olduğunu bilemiyoruz ve takip edemiyoruz. Meclisteki milletvekili sayısının 50 olduğunu siz söyleyince öğrenmiş oldum ancak isimlerini bilmiyorum. Gelmiş geçmiş bakanlar ve belediye başkanları arasında başarılı gördüğüm kişi Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’dur…”

Emin Kurtoğlu

“Ülkede şu anda görev yapan bakanların tümünün adını bilmiyorum çünkü sürekli değişiyorlar. Bugün eğitim bakanı olan yarın maliye bakanı oluyor ve takip edemiyoruz. Mecliste 50 milletvekili var. Hastanelere bakıyoruz berbat durumdadır ve merak ediyorum Sağlık Bakanı nereye bakıyor Sağlığa mı? Koltuğa mı? Neresinden tutsak elimizde kalır bir ülkede yaşıyoruz. Ben bu güne kadar gelmiş geçmiş bakanlar ve belediye başkanları arasında başarılıydı diyebileceğim bir isim ne yazık ki yoktur…”

Faik Doğan

“KKTC’de görev yapan bakanların tamamının adını bilmiyorum. Ülke siyaseti ile yakından ilgilenmiyorum. Mecliste 50 milletvekili olduğunu bilmiyordum ancak siz söyleyince öğrendim. Meclisteki milletvekillerinin tümünü değil ancak isimlerini bildiğim vekiller vardır. Ülke siyasetinde gelmiş geçmiş siyasiler ve belediye başkanları arasında başarılı gördüğüm bir isim var o da Cumhurbaşkanlığı görevi yapmış Mustafa Akıncı’dır…”

Halil Kocabaş

“KKTC’de görev yapan bakanların tümünün adını bilmiyorum çünkü siyasetten ziyade geçim sıkıntıları bizim için daha ön plandadır. Meclisteki milletvekili sayısının 50 olduğunu ve birinin istifası ile 49 milletvekili kaldığını biliyorum. Gelmiş geçmiş siyasiler ve belediye başkanları arasında başarılıydı dediğim kişi kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’tır. Denktaş’tan sonrası hikâyedir…”

Mustafa Çelebi

“KKTC’de görev yapan bakanların tümünün adını bilmiyorum. Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın isimlerini biliyorum onun dışındaki bakanlar sık sık değiştiği için takip edemiyoruz. Diğer yandan da sadece geçinebilmek için yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle siyaseti takip edemiyoruz. Mecliste milletvekili sayımızın 50 olduğunu ve birinin istifası ile 49 vekilin kaldığını biliyorum. Vekillerin de tamamının değil bir kısmının isimlerini biliyorum. Ülke siyasilerinden ve belediye başkanları arasında başarılı bulduğum kişi İskele Belediyesinde Halil Orun’un zamanı ve görevi devralan Hasan Sadıkoğlu başarılı gördüklerimdir…”

Sertaç Kastanbollu

“KKTC’de görev yapan bakanların çoğunu tanımıyorum çünkü geçim derdinde olduğumuz için siyasetle ilgilenmiyoruz. Mecliste bulunan milletvekili sayımızı da bilmiyorum. Ülkede gelmiş geçmiş siyasiler ve belediye başkanları arasında başarılı bulduğum Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’dır…”



Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2022, 10:47