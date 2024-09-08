Tatlısu şenlendi

Tatlısu Belediyesi tarafından harnup ve ürünlerini tanıtarak, tüketilmesinin yaygınlaştırmak ve bu konuda farkındalık sağlamak amacıyla Final Organizasyonun katkıları ile düzenlendiği 17. Uluslararası Tatlısu Harnup ve Halk Dansları Festivali başladı.

Festival için 7 ülkeden gelen 150 dansçı Tatlısu’ya renk kattı.

Kortej yürüyüşü ile başlayan festivalde, açılış gösterileri ve konuşmalarına geçildi.

Festivalin ilk gecesinde Grup Rhythm of Anatolia, illüzyon gösterisi, canlı heykeller, ücretsiz karikatür ve portre çizimi, keman virtüözü, make-up artist makyaj performansları yer aldı.

Gece finalinde ise güzel sahneleri ile Samida konseri gerçekleşti.

Yoğun bir katılım ile başlayan festival 3 gün boyunca devam edecek.

