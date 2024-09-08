Müzik şöleni sundu

Girne muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı. 'Girne Arkın Group Fest 24' kapsamında gerçekleşen Melek Mosso konseri, yaklaşık 4 bin kişinin katılımı ile unutulmaz bir geceye imza attı. Saat 21.00’de sahneye çıkan Melek Mosso, birbirinden güzel parçaları ile dinleyenlere adeta bir müzik şöleni yaşattı.

Yoğun ilgi yaşanan konserde, oturma alanlarının dolması ile seyirciler, merdiven ve balkonları dahi doldurdu.

Konserden hemen önce, Telsim Bireysel İşbirimlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Gezen'e, festivalin iletişim sponsoru olmalarından dolayı plaket takdim edildi. Sinan Gezen, konuşmasında teşekkürlerini ileterek bu anlamlı geceye katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.