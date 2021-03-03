Geriye iki kişi kaldı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 16 Şubat 2021 tarihinde ele geçirilen 132 gram uyuşturucuyla ilgili aranan Ryan Ghazal, en sonunda yakalandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmediği, polise kaldığı adresle ilgili yanlış bilgi verdiği açıklandı. Zanlıyla bağlantılı 2 kişinin daha arandığı belirtildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis memuru, Abdullah Ahmad’ın Lefkoşa’da bulunan evinde

16 Şubat’ta yapılan aramada 132 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğunu hatırlattı. Polis, Ahmad’ın tutuklandığını, ifadesinde evde birlikte kaldığı iki kişinin uyuşturucudan haberi olduğunu söylediğini aktardı.

Zanlı Ahmad’ın soruşturmanın ardından teminata bağlandığını kaydeden polis, iki ev arkadaşının ise arananlar listesine konduğunu belirtti. Polis, aranan iki şahıstan biri olan Ryan Ghazal’ın uyuşturucunun bulunduğu adrese gidip eşyalarını taşımak isterken yakalandığını ifade etti.

Polis, Ryan Ghazal’ın sorgusunda uyuşturucudan haberi olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini açıkladı.

Polis memuru, ancak zanlının suçla bağlantısı olduğuna inandıklarını, kayıp olduğu ve polisten kaçtığı 10 günlük sürede kaldığı yerle ilgili verdiği ifadenin de doğru çıkmadığını söyledi.

Polis memuru, meseleyle ilgili 14 kişinin sorgulandığını, 2 kişiden ifade aldıklarını, halen soruşturulup ifadesi alınacak toplam 16 kişi bulunduğunu söyledi.

Polis, mesele ile ilgili aranan iki kişi olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini ifade ederek, 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.