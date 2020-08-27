Ağır yaralandı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde yolu karşıya geçmeye çalışan 17 yaşındaki Emrullah Akın’a araba çarptı. Ağır yaralanan Akın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerinde çok sayıda kırık ve akciğerinde yaralanma oluşan Akın’ın hayati tehlikesi olduğu belirtildi. Akın’a çarpan sürücü Turgay Çetinkaya (53) ise tutuklandı.

Durumu ağır

Polisten alınan bilgiye göre; kaza dün saat 10.50 sıralarında Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki MA 184 plakalı araç ile Gönyeli Çemberi’nden seyreden Turgay Çetinkaya, Hidden Garden düğün salonu önlerine geldiği zaman yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçemeye çalışan Emrullah Akın'a çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya Emrullah Akın,Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akın’ın vücudunun çeşitli yerinde çok sayıda kırık ve akciğerinde yaralanma oluştuğu öğrenildi.

Hayati tehlikesi olan Akın’ın yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Sürücü tutuklandı

Emrullah Akın’a çarpan ve ağır yaralanmasına neden olan sürücü Turgay Çetinkaya ise tutuklandı. Kaza mahallinde geniş çaplı soruşturma yapan polis ekipleri, görgü tanıklarından ifade aldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, polisin olay yerindeki çalışmasının ardından yeniden normal akışına döndü.