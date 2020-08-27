Okullar 6 gün açık kalacak

Ömer KADİROĞLU

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitim yılının 1 Eylül’de online olarak başlayacağını ve 14 Eylul’den itibaren sınıflarda ders yapılmasının öngörüldüğünü söyledi. Diyalog’a konuşan Çavuşoğlu, yeni dönemde 3+3 eğitim sisteminin uygulamaya geçmesi için çalıştıklarını söyledi. Yüz yüze eğitimin önemine dikkat çeken Çavuşoğlu, okulların Cumartesi günü de açık olacağını vurguladı.

Sınıfların artırılması yönündeki uyarılara değinen Çavuşoğlu, okul yapılarını dikkate alarak buna imkan olmadığını belirtirken, öğrencileri iki ayrı gruba ayırma ve bir grubun 3, diğerinin de 3 gün okula gitmesi yönünde çalıştıklarını söyledi. Çavuşoğlu “Okulları açtığımız günden sonra salgının seyrine göre öğrencilerin eğitimdeki hakkını onlara verebilecek şekilde yeni kararlar almayı planlıyoruz” dedi.

Vakalar arttı, açılış tarihi değişti

Bakan Çavuşoğlu, tv2020’de Hasan Küçük’ün sunduğu Eğitim Dosyası programında bu yıl başlayacak eğitim yılı ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, aslında planlarının okulların 1 Eylül’de açılması yönünde olduğunu ancak vaka sayıları artınca tarihin değiştiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, şunları dile getirdi: “1 Eylül’de yüz yüze eğitimi başlatıp, kayıplarımızı giderebilecek bir plan yaptık. Bu nedenle hazırlıklar yaptık. 1 Eylül’e yaklaştığımızda pozitif vakalarda bir artış gözlemlendi. Biz de bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ile geniş bir toplantı yaparak 1 Eylül’de online 14 Eylül’de de yüz yüze eğitime başlayabileceğimiz konusunda fikir birliğine vardık.”

Seyreltilmiş eğitim düşünülebilir

Bakan Çavuşoğlu, salgının seyrinden dolayı yeni planlar yaptıklarını söyledi. Seyreltilmiş eğitimin bir seçenek olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

Böyle olunca biz seyreltilmiş eğitimin başlangıç için daha iyi bir seçenek olabileceğini düşündük. İmkânı olan binalarda sınıfları çoğaltarak yapabilirsiniz ancak bizim öğrenci sayımızla okul yapımızı değerlendirdiğinizde sınıfları çoğaltma şansımız yoktur. Seyreltilmiş eğitime geçmek için öğrencileri seyreltme durumuna gidildi. Öğrencilerin yüzde 50’sini bir gün, yüzde 50’sini ertesi gün okula kabul etmemiz gerekiyor. Bu bağlamda 1 Eylülde seyreltilmiş eğitimle başlama öngörüsüne vardık. Öğrenci bir gün okula gitsin yüz yüze eğitim alsın ertesi güne ciddi bir proje ve ödev yükü yapalım ki okula gelmediği gün de eğitimden uzak kalmasın.”

3+3 eğitim sistemi gündemde

Çavuşoğlu, 3+3 eğitim sisteminin de gündemde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Okullar eğer yüz yüze eğitime açılmazsa öğrencinin de öğretmenin de yükü 5 kat artacak. Verimlilik de ciddi oranda düşecek. Öğrencilerin haftalık 35 saat dersi vardır. Benim kanaatim okulları haftada 6 gün açmaktır. 3+3 şeklinde ve akşam saat 16.00’ya kadar çocuklar okula gittiğinde 30 saat ders görmüş olur. 30 saat ders gören bir öğrencinin haftada sadece 5 saat bir kaybı olur. Böylece kaybı minimize etmiş oluruz. Bu düşüncem ileride yine tartışmaya açılacaktır.”

Bakan Çavuşoğlu, tamamen yüz yüze eğitime geçilse bile online eğitimin devam edeceğini ve böylelikle kayıpların az da olsa telafi edilebileceğini söyledi. Çavuşoğlu, “Okulları açtığımız günden sonra salgının seyrine göre öğrencilerin eğitimdeki hakkını onlara verebilecek şekilde yeni kararlar almayı planlıyoruz” dedi.

Üniversite kayıtlarında artış var

Üniversitelere bu yıl yapılan kayıt oranlarında geçen yıla göre artış olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl yükseköğrenim dibe doğru giderken geldik ve bu inişte olan grafiği yükseltmeye başladık. Geçen yıla oranla bu yıl 600 öğrenci bu dönem daha fazla bir kayıt geldi.”

Bakan Çavuşoğlu, ülkeye gelecek öğrencilerin masraflarını azaltmak için de çalışmalar yapacaklarını açıkladı. Çavuşoğlu, “ Uçakların geliş gidişleri ile ilgili bir değişiklik olmazsa öğrencileri adaya getirebilmek için bir takvim oluşturarak öğrencilerin gelişlerindeki maliyeti düşürecek çalışmalarımız olacaktır. Bu konudaki kararlarımızı yakın bir zamanda açıklayacağız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2020, 11:45