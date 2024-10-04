Girne şenlendi

Girne Belediyesi 23’üncü Uluslararası Zeytinlik Zeytin Festivali önceki akşam eş zamanlı etkinliklerle başladı.

Zeytinlik köy meydanındaki açılış seremonisinde Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı. Geceye çok sayıda siyasinin yanı sıra Türkiye’den konuk belediye ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı. Zeytin meşalesinin yakılmasıyla resmi açılışı gerçekleştirilen 23. Zeytinlik Zeytin Festivali 6 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.

Festival çerçevesinde ilk gün organize edilen Ödüllü Bilardo Turnuvası 17.00’de, Tenis Turnuvası 17.30’da başladı. Festivalin 19.00’daki resmi açılışın ardından 19.30’da Halk Dansları Gösterisi, 19.45’te İbrahim Özbaskın ve Orkestrası Konseri ve 21.00’de Fikri Karayel Konseri yer aldı.



Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2024, 09:51