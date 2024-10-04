Grev uyarısı

İskele Tapu Amirliği’ndeki sıkıntıların giderilmesini talep eden kamuda yetkili 3 sendika, gerekli tedbirler alınmazsa salı günü Amirlik'te iş bırakacağını bildirdi.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) adına açıklama yapan Kamusen Başkanı Metin Atan, İskele Kaza Tapu Amirliği'nde personel sıkıntısı, bina sorunu yaşandığını ve bir personelin görevden alındığını ancak boşalan yere birinin atanmadığını belirtti.

Neden görevden alındığı bilinmeyen personelin yerine başka bir personel gönderilmesi ve diğer sıkıntıların çözümü konusunda tedbir alınması için hükümete pazartesi günü mesai bitimine kadar süre tanıdıklarını kaydeden Atan, aksi takdirde salı günü 3 sendika olarak amirlikte tam gün uyarı grevine gideceklerini kaydetti.

KTAMS eylem uyarısı yaptı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Sayıştay’daki personel, ulaşım aracı ve teknik altyapının sağlanması konusunda gerekli adımların atılmaması halinde her türlü yasal eylem hakkını kullanacağını açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yazılı açıklamasında, Sayıştay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm hesaplarını denetleyen mali denetim organı olduğuna işaret etti.

Bengihan, özetle şöyle devam etti:

“Böylesine önemli bir işlevi olan Sayıştayın Anayasada ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasında belirlenen diğer görev ve işlevlerini yerine getirebilmesi için yeterli personel, araç ve teknik altyapıya sahip olması gerektiği tartışılmaz bir gerçekliktir. Sayıştayın denetim görevini layıkı ile yerine getirebilmesi için gerekli personel, ulaşım aracı ve teknik altyapının sağlanması konusunda gerekli adımların atılmaması halinde sendikamız her türlü yasal eylem hakkını kullanmakta tereddüt etmeyecektir.”

