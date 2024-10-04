Müjdelerle döndü

Başbakan Ünal Üstel ve heyeti Türkiye temaslarını tamamlayarak ülkeye döndü.

Adaya dönüşünde Ercan Havalimanı’nda basın açıklaması yapan Başbakan Üstel, müjdeli haberler verdi; polis teşkilatının güçlendirileceğini söyledi.

Üstel’e, Türkiye’de de yanında bulunan hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve bazı bakanlarla bir araya geldiklerini aktaran Üstel, görüşmelerde kısa, orta ve uzun vadede izlenecek yollara ilişkin çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile polis teşkilatının nasıl güçlendirilebileceği konusunda görüştüklerini kaydeden Başbakan Üstel, Yerlikaya’nın yakında KKTC’yi ziyaret edeceğini de ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile ulaştırma alanında yaşanan sıkıntıları masaya yatırdıklarını ve öncelikleri ortaya koyduklarını ifade eden Üstel; Girne-Çatalköy, Çatalköy-Değirmenlik, Dipkarpaz Manastır Yolu ile Kayalar ve Sadrazamköy’e giden yolun öncelikli olarak yapılmasının görüşüldüğünü aktardı. Üstel, yolların güneş enerjisi ile ışıklandırılması için de bir çalışma yapıldığını kaydetti.

“Bu sene narenciye ürünü Türkiye’ye ulaşacak”

Geçen sezon narenciye sektöründe yaşanan sıkıntıları da anımsatan Üstel, yeni dönemde sorunların süratli şekilde ortadan kaldırılacağını ve bu sene narenciye ürününün Türkiye’ye ulaştırılacağını söyledi.

“Türkiye’den gelecek enerji ile ilgili fizibilite çalışmaları tamamlandı”

Kablo ile elektrik konusuna işaret eden Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüşmelerine de değindi. Üstel, Türkiye’den gelecek enerji ile ilgili fizibilite çalışmalarının tamamlandığını kaydederek, 15 Kasım’da Cevdet Yılmaz’ın adaya geleceğini ve konuya ilişkin detayların o zaman paylaşılacağını söyledi.

Enerjide arz güvenliğini sağlamak için bir takım yatırımlar yaptıklarını aktaran Üstel, ziyaretlerinde kabloyla enerji gelene kadar ihtiyaç olanların çalışmasının yapıldığını da belirtti.

Birçok temasta bulundu

Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü.

Başbakan Ünal Üstel, Ankara temasları kapsamında, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nı ziyaret ederek Bakan Yaşar Güler ile bir araya geldi

Yaşar Güler, Başbakan Üstel’i kapıda karşıladı. Üstel, ziyareti vesilesiyle bakanlık özel defterini de imzaladı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmeyle ilgili açıklama yapılmadı.

Öte yandan TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başbakan Ünal Üstel ile bir araya geldi.



Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2024, 09:51