Kurultaya katıldılar

Ankara’da düzenlenen AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresine Kuzey Kıbrıs’tan da katlım oldu. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, hükümet ortakları Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Küçük katıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14-28 Mayıs seçimlerinde elde ettiği zafer sonrasında güçlü bir şekilde yeniden AK Parti Genel Başkanlığı’na seçildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yüzde doksandan fazla katılımla, demokrasi şöleni şeklinde gerçekleştirilen 4. Olağan Büyük Kongre’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elde ettiği zafer ve yaptığı açıklamaların önemine işaret etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Ak Parti Genel Başkanı olarak TC’nin yeni dönemdeki vizyonu, kalkınma, gelişme ve refah noktasındaki yükselen hedeflerinin milleti başarıdan başarıya taşıyacağına inanç belirtti.

Üstel de kendisinin de katıldığı AK Parti Kongresi’nde Genel Başkanlığa yeniden seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutladı.

